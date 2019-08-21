Крымскотатарский активист Бекиров из СИЗО был доставлен в больницу, - Денисова

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму был доставлен в больницу.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Адвокат Эдема Бекирова сообщил, что сегодня его подзащитный, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу им. Семашко. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, а также были взяты анализы крови и мочи", - написала Денисова в фейсбуке.

Омбудсмен отметила, что во вторник, 27 августа, ожидается госпитализация Бекирова в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней.

"По результатам указанных обследований будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли он содержаться в условиях СИЗО. Надеюсь, что по результатам обследований Эдему Бекирову будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также удастся изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - отметила Людмила Денисова.

Также она указала, что поскольку проведение этих обследований инициирует правительство Российской Федерации, то можно говорить о выполнении второго решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Эдему Бекирову.

Адвокаты крымскотатарского активиста предполагают, что Эдема Бекирова переведут под домашний арест, передает Крым.Реалии.

"Когда мы ходатайствовали перед администрацией СИЗО о проведении повторного медицинского заключения, то приобщили свое, независимое, медицинское заключение. В нем говорится, что у Бекирова имеется болезнь в области неврологии, которая препятствует его содержанию в СИЗО. Мы выражаем осторожный оптимизм, что после очередного обследования, врачи установят правильный диагноз и дадут соответствующее заключение (о невозможности содержания Бекирова в СИЗО – ред.)", – рассказал Алексей Ладин.

На вопрос корреспондента, как защита расценивает вероятность домашнего ареста для Бекирова, другой адвокат Ислям Велиляев ответил, что "положительно".

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, но оккупанты ограничились переводом его в медчасть СИЗО.

В конце июля Бекиров заявил о намерении начать голодовку в случае перевода уголовного дела в Красноперекопск.