ЦИК зарегистрировала еще 83 народных депутата Украины

Центральная избирательная комиссия в понедельник зарегистрировала еще 83 народных депутата, которые были избраны на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Зарегистрированы 26 человек по списку "Слуги народа", в том числе второй номер Руслан Стефанчук и четвертый номер Давид Арахамия, восемь представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь", в том числе первый номер Юрий Бойко, восемь от "Европейской солидарности" и пять - от "Батькивщины".

Кроме того, зарегистрированы 36 депутатов-мажоритарщиков.

Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных в общегосударственном многомандантном избирательном округе и 155 - избранных в одномандатных избирательных округах.