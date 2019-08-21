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ЦИК зарегистрировала еще 83 народных депутата Украины

Их общее количество достигло 321.

ЦИК зарегистрировала еще 83 народных депутата Украины
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия в понедельник зарегистрировала еще 83 народных депутата, которые были избраны на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Зарегистрированы 26 человек по списку "Слуги народа", в том числе второй номер Руслан Стефанчук и четвертый номер Давид Арахамия, восемь представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь", в том числе первый номер Юрий Бойко, восемь от "Европейской солидарности" и пять - от "Батькивщины".

Кроме того, зарегистрированы 36 депутатов-мажоритарщиков.

Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных в общегосударственном многомандантном избирательном округе и 155 - избранных в одномандатных избирательных округах.

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