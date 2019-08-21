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В "ЕС" опровергли слова Арахамии о том, что "Слуга народа" просила их предоставить кандидатов в Кабмин

Арьев заявил, что ему не известно, чтобы кому-то предлагали должности в правительстве.

В "ЕС" опровергли слова Арахамии о том, что "Слуга народа" просила их предоставить кандидатов в Кабмин
Фото: facebook.com/PrismUA

Будущий нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев опроверг слова Давида Арахамии о том, что представители партии "Слуга народа" обращались к "ЕС" с просьбой предоставить своих кандидатов на посты министров в новом составе Кабмина. Эту ситуацию он прокомментировал "Укринформу".

"У нас никаких разговоров по этому поводу во фракции не было и в партии не было тоже. Поэтому в этом случае к нам они ("Слуга народа") никоим образом не апеллировали, не обращались по поводу того, чтобы принять участие (в формировании Кабмина). Мне не известно, чтобы хоть кому-то предлагали должности в правительстве", - заявил Арьев.

Политик предположил, что эти заявления могут свидетельствовать о том, что партия "Слуга народа" таким образом, пытается разделить политическую ответственность.

"На самом деле эти заявления являются очень интересными. Очевидно, кто-то умный посоветовал партии "Слуга народа" не брать на себя всю ответственность, поскольку, учитывая экономическую рецессию в ведущих странах, есть высокая вероятность мирового кризиса, которая может очень сильно задеть Украину. Поэтому они теперь ищут того, с кем разделить ответственность, или такую отговорку", - добавил Арьев.

Напомним, 19 августа Давид Арахамия заявлял, что определенность по потенциальным претендентам на посты в будущем Кабмине есть примерно на 70% с учетом шорт-листа по 3-4 кандидата на рассмотрение.

Сегодня он говорил, что звонил представителям других партий с просьбой предоставить своих кандидатов на посты министров, однако они проявили нежелание кого-то предлагать. По словам Арахамии, другие партии хотят, чтобы только «Слуги» несли ответственность за действия министров.

 

 

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