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Луценко: НАБУ носит проекты подозрений в посольство "дружественной страны"

Генпрокурор предложил объединить Антикоррупционное бюро с ГБР.

Луценко: НАБУ носит проекты подозрений в посольство "дружественной страны"
Фото: пресс-служба президента

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у него есть доказательства того, что Национальное антикоррупционное бюро носит согласовывает проекты подозрений с иностранным государством.

Об этом он сказал в интервью "Цензору".

"У меня по решению суда законно получены доказательства того, что работники НАБУ передают проекты подозрений в посольство одной из дружественных нам стран. И об этом известно... этой дружественному государству. Поэтому я считаю, что одно это должно было привести нашего нового президента, который тоже об этом знает, к необходимости перезапуска ГБР и НАБУ и проведения конкурса на должность руководителя", - заявил Луценко.

По его мнению, в рамках перезапуска два Бюро должны быть объединены.

"Первое - объединить НАБУ и ГБР, искусственность разъединения которых подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств. ГБР должно расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам. И второе - создать Службу финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ. Этого давно требует бизнес, замученный визитами 5-6 подразделений различных ведомств", - сказал Луценко.

Напомним, что Луценко покинет должность в ближайшие недели в связи с началом работы новой Верховной Рады.

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