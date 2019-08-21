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Украине необходимо министерство оборонной промышленности, - Валентин Бадрак

"Мы считаем, что года через 2-3 “Укроборонпрома” в нынешнем виде уже не будет".

Украине необходимо министерство оборонной промышленности, - Валентин Бадрак
Валентин Бадрак
Фото: Макс Левин

В ближайший год Украине необходимо создать новый орган исполнительной власти, который войдет в структуру Кабмина и будет заниматься всеми вопросами, связанными с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В перспективе на базе этого органа может быть создано министерство оборонной промышленности.

Об этом в ходе круглого стола “Ключевые аспекты реформы ОПК в Украине” в Институте Горшенина заявил член правления Украинского института исследований безопасности Валентин Бадрак. 

“Для того, чтобы украинская армия получила новые вооружения, для того, чтобы мы были мощными и оборонный потенциал вырос, нам нужна существенная оборонная реформа. В первую очередь нужно говорить о реформе всей оборонной промышленности, а не только о трансформации “Укроборонпрома”. При любых условиях должен быть создан центральный орган исполнительной власти в Кабинете Министров, который будет заниматься вопросами обороноспособности и повышением оборонного потенциала. Непосредственным руководителем этого органа должен быть профильный вице-премьер-министр или вице-премьер по вопросам обороны. Мы понимаем, что нынешняя властная команда занята сокращением министерств и поддерживаем это, но говорим о том, что министерство по вопросам оборонной промышленности может быть создано в течение года после объявления о создании органа исполнительной власти. На начальном уровне это может быть агентство по вопросам ОПК, похожее на комиссию по вопросам ОПК, которая работала в начале 2000-х под руководством Владимира Горбулина”, - сказал Валентин Бадрак. 

По словам эксперта, в структуру нового министерства должны войти несколько структурных подразделений. 

“Во-первых, подразделение по разработке экспертизы всего, что связано с оборонной промышленностью, вопросов импорта. Во-вторых, структура по развитию технологий. В-третьих, должен быть создан военный кабинет под руководством вице-премьер-министра - фактически, рабочий орган СНБО. Поскольку у нас за оборону отвечает президент, который реализует свои решения через СНБО, то военный кабинет - это рабочий орган. Там будут представители всех 16 заказчиков продукции ОПК. Военный кабинет должен обеспечить невозможность принятия кулуарных решений, касающихся государственного оборонного заказа”, - подчеркнул он. 

По мнению Валентина Бадрака, реформа оборонной промышленности - один из самых чувствительных вопросов сегодня. 

“В первую очередь, это вызов общества - потому что общество делало выбор президента и парламента на фоне многих скандалов в этой сфере и общество ждет определенных изменений. Война продолжается и нужно обеспечивать армию. Мы понимаем, что армия сегодня не может вооружиться линейно, как российская армия, то есть получить большое количество самолетов и танков одномоментно. Поэтому наша работа и наши исследования направлены на возможности симметричных действий и создание симметричного оружия. А это напрямую связано с реформой оборонной промышленности. Мы считаем, что года через 2-3 “Укроборонпрома” в нынешнем виде уже не будет, а будет структурно, как объединение, работать “Лига оборонных предприятий”. В это объединение уже сегодня входит около 60 профильных предприятий”, - резюмировал эксперт.

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