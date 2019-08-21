"Голос Украины" опубликовал результаты выборов в скандальном округе №210 в Черниговской области

Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало результаты выборов Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №210 в Черниговской области.

Об этом сообщают "Українськi Новини".

Победителем признан самовыдвиженец Борис Приходько.

Приходько родился 23 января 1973 года в поселке Лосиновка Нежинского района Черниговской области, живет в Киеве, имеет высшее образование, советник ООО "Кредитное учреждение" Кредит-Коммерц".

Таким образом были официально опубликованы все 424 избранных парламентариев.

Напомним, ЦИК не смогла до 5 августа установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 в связи с тем, что по решению суда там продолжался пересчет голосов на участках. Черниговский суд признал недействительными результаты голосования в доме престарелых 210-го округа. Суд установил, что среди результатов голосования более 5% могут быть сфальсифицированы.

По результатам подсчета голосов в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, на втором месте - другой самовыдвиженец Борис Приходько. Разница между ними составила всего 101 голос.