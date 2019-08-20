Офис президента готовит законопроект, упрощающий трудоустройство и увольнение госслужащих

Офис президента Владимира Зеленского готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих, который может быть внесен как неотложный.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы наработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) относительно того, чтобы упросить вопросы увольнения и найма на госслужбу", - сказал Нефьодов, отвечая на вопрос о потенциальном увольнении глав ряда региональных таможен.

По его словам, изменения в закон о госслужбе необходимы для обновления таможенной службы.

"Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников… Конечно, если мы будем по шесть-семь месяцев бегать за каждым госслужащим - он может в любой момент пойти на больничный и де-факто находиться там вечно, - полагаю, тогда процесс обновления (таможни, - ред.) точно затянется", - прокомментировал Нефьодов.

По его словам, к настоящему времени лишился должности только один из руководителей таможни, увольнения которых требовал президент. "Только один из этих руководителей уволен - глава Льовской таможни", - уточнил он.

Напомним, 1 мая 2016 года вступила в силу новая редакция закона о государственной службе, за исключением нормы, обязывающей высших должностных лиц владеть иностранным английским или французским языком. Она вступила в силу 1 января 2018 года.

Новый закон был принят 10 декабря 2015 года. Он предусматривает, среди прочего, - конкурсы на все должности госслужбы а также разделение политических должностей и должностей госслужбы.