Премьер Италии сделал публичный выговор своему заместителю и объявил об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о намерении подать в отставку в связи с решением партнеров по коалиции из партии "Лига" инициировать вотум недоверия правительству.

Об этом пишет Reuters.

В ходе выступления в парламенте, посвященного политическому кризису, начало которому положила “Лига”, Конте сказал, что подаст прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле, который должен будет решить, объявлять ли досрочные выборы или попытаться создать новую коалицию.

"Дорогие друзья из "Движения 5 звезд", на этом заканчивается работа нашего правительства", - сказал Конте в Сенате.

Во время выступления Конте подверг резкой критике своего заместителя, лидера "Лиги" Маттео Сальвини, назвав его оппортунистом и обвинив в безответственности. Он сказал, что Сальвини не уважает парламент, и напомнил об отказе выступить перед депутатами по делу о финансировании "Лиги" из Москвы.

Напомним, правительство "Лиги" и "Пяти звезд" во главе с Джузеппе Конте было создано летом 2018 года. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини стал главой МВД и вице-премьером.

Предыдущие парламентские выборы в Италии прошли 4 марта 2018 года.