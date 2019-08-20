​В "Евросолидарности" удивлены подходом "Слуги народа" к количеству нардепов в комитетах

"В комитете по евроинтеграции - семь человек, а в комитете цифровой трансформации - 20".

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила недоумение из-за предложений партии "Слуга народа" по количеству народных депутатов в комитетах, в том числе в комитете по евроинтеграции.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"В этот раз "Слуги" решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады. Проигнорировав общее решение относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтеграции должны быть не - не менее, а не более, чем семь (!) человек в то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать 20 депутатов", - отметила она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, это не только нарушения основ демократии и этики, а, в первую очередь, - игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов.

Она напомнила, что евроинтеграция - это длительная и кропотливая работа во всех сферах жизни страны.

"Напомню, евроинтеграция - это не международные вояжи, не торжественные фото с руководителями ЕС, а, прежде всего, - длинная, кропотливая и хлопотное работа во всех сферах жизни страны - от транспорта, таможни и энергетики до защиты авторских прав и изменения трудового законодательства. Именно от профильного комитета зависит, как быстро и насколько качественно Рада будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, которых так ждут украинцы", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

По словам вице-премьера, нужно не только сохранить евроинтеграционный прогресс, но и ускорить его.

"Именно это обещало руководство "Слуги народа" европейским чиновникам. Но это - обещания. А вот такие конкретные вещи, как ограничение количества депутатов в комитетах, и непосредственно ограничения семью лицами комитета, ответственного за приближение отечественного законодательства к законодательству ЕС, свидетельствуют совсем о других намерениях", - добавила она.

Напомним, в начале августа "Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Рады. Всего в парламенте 9-го созыва будут работать 23 комитета, а также специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.