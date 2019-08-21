Трансляція круглого столу "Ключові аспекти реформи оборонно-промислового комплексу України"

LB.ua веде трансляцію круглого столу "Ключові аспекти реформи ОПК України. Як забезпечити переозброєння та розвиток оборонних підприємств".

Питання до обговорення:

Якою має бути сучасна оборонно-промислова політика, що здатна забезпечити належне переозброєння сил оборони? Орган реалізації оборонно-промислової політики держави - місце та функції. Як забезпечити розвиток ОПК? Залучення іноземних та приватних інвестицій. Чому трансформація Укроборонпрому неможлива без загальної реформи ОПК.

Учасники:

Давид Арахамія - секретар Національної інвестиційної ради, член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Валентин Бадрак - член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД). Сергій Згурець - член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД) Віктор Соколов - перший віце-президент Інституту Горшеніна

Згадування у новинах про організаторів дискусії – Інститут Горшеніна та Український інститут безпекових досліджень – є обов'язковим.