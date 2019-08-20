В ГПУ не удивлены, что ВСП не отстранила ни одного из трех судей - фигурантов дела о давлении на ВККС

Представительница Генеральной прокуратуры Юлия Малашич прокомментировала решения Высшего совета правосудия, который отказался отстранить на два месяца экс-главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, судью ОАСК Игоря Погрибниченко, а также судью Соломенского райсуда Одессы Ивана Шепитко.

"Это было ожидаемо для прокуратуры. К сожалению, вчерашние сообщения о вероятных поездок докладчиков (членов ВСП Владимира Говорухи и Андрея Овсиенко - ред.) в те или иные органы... Неоднократные заявления об определенном политическом давлении... Ни одно уголовное производство, если ему пытаются дать политическую окраску, это, по меньшей мере, - аргумент манипуляции", - сказала она.

Малашич отметила, что пока нет никаких доказательств для опровержения разговоров, записанных в служебных кабинетах председателя ОАСК и его заместителя. Она также сообщила, что будет решаться вопрос о дальнейшем обжаловании сегодняшних решений ВСП в Верховном Суде.

По изменению подозрения Павлу Вовку, о чем шла речь во время заседания, она объяснила, что они не касаются серьезных изменений, в частности - относительно квалификации преступления.

На вопрос журналиста LB.ua, правда ли, что ошибка в подозрении была в написании отчества Вовка, она ответила: "Да ... Законодатель предусмотрел процедуру устранения описки. Мы работаем с компьютерной техникой. Иногда программы меняют слова в самостоятельном порядке..."

Малашич не смогла ответить, согласились ли судьи предоставить образцы голоса для экспертизы и свидетельствовать против себя, но допустила, что судьи откажутся это сделать.

Напомним, Павлу Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. 2 августа Генпрокуратура сообщила Вовку о подозрении.

ГеПУ также подала в ВСП ходатайство о временном отстранении Вовка и еще двух судей от должности.