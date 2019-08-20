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"Голос" отказался от поста вице-спикера Рады

"Нас не интересует политическая должность - нас интересуют профессиональные должности", - пояснил замглавы партии Юрчишин.

"Голос" отказался от поста вице-спикера Рады
Фото: Макс Требухов

Партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады.

Об этом сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, это отвечает действительности", - сказал Юрчишин.

Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". "Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность - нас интересуют профессиональные должности", - сказал Юрчишин.

По его словам, политсилы, "для которых политическое позиционирование более важно, чем профессиональное, могут претендовать на должность вице- спикера".

Юрчишин также отметил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет также и  управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". "Достойные кандидатуры у нас есть", - добавил он.

Напомним, ранее глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что партия может отдать место второго вице-спикера Рады народному депутату от "Голоса".

9 августа партия "Голос" выступила против квотного принципа избрания руководителей парламентских комитетов, подчеркивая, что ключевым в этом вопросе должен быть профессионализм. В партии предложили своих депутатов на посты руководителей комитетов, а лидер партии Святослав Вакарчук подчеркнул, что команда политсилы пришла в парламент хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность.

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