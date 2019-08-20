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Бывший глава Высшего спецсуда стал членом ВККС

Андрей Солодков назначен по квоте главы Государственной судебной администрации.

Бывший глава Высшего спецсуда стал членом ВККС
Фото: sud.ua

Глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк 19 августа издал приказ о назначении членом Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Солодкова.

Об этом говорится на сайте ГСА.

Солодков - кандидат юридических наук с 27-летним опытом работы в области права. С 1996 года по 2019 год он работал судьей в Дзержинском районном суде Харькова, Апелляционном суде Харьковской области, Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (был его председателем).

Срок полномочий Солодкова в ВККС - четыре года.

Он займет место подавшего в отставку Станислава Щотки.

Напомним, что Зиновий Холоднюк фигурирует в скандале вокруг Окружного админсуда Киева.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге в июле 2019 года заявил, что Холоднюк и омбудсмен Денисова назначали и увольняли членов ВККС по требованию главы ОАСК Павла Вовка.

Подробнее об этом читайте в статье "Пленки Вовка, или О чем говорят судьи".

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