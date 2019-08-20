Защита Вовка попросила ВСП рассматривать его отстранение в закрытом режиме, но ей отказали (обновлено)

Адвокат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка попросил Высший совет правосудия (ВСП) в закрытом режиме рассматривать вопрос его отстранения от должности. Об этом адвокат Михаил Ильяшев сказал на заседании.

Он отметил, что защита подготовила ходатайство о закрытом режиме заседания ВСП.

В то же время председатель совета Владимир Говоруха сказал, что это ходатайство будет рассмотрено после заявленных прокурором отводов.

Так, прокурор Юлия Малашич заявила отвод двум членам ВСП, в частности Олегу Прудивусу, из-за наличия информации об их дружественных отношениях с Вовком.

Олегу Прудивусу удовлетворили отвод, он покинул зал заседания.

Обновление 11:23. Как сообщает журналист LB.ua, представитель прокуратуры заявила отвод еще одному члену ВСП Николаю Худику, однако ему отказали.

Представительница прокуратуры Юлия Малашич заявила, что 5 марта этого года в кабинете якобы Павла Вовка состоялся разговор, вероятно, между ним и неизвестной женщиной, где речь шла о дружеских отношениях с Худиком.

Суд объявил перерыв на 10 минут, чтобы подумать о закрытом режиме заседания. Кроме того, Вовк и его адвокаты говорят, что не видели отдельных документов прокуратуры.

Обновление 11:45. В закрытом заседании отказано.

Напомним, сегодня Высший совет правосудия рассматривает ходатайство заместителя генпрокурора Сергея Кизя о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченка, а также судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

Общественный активист Роман Ратушный заявил, что перед этим рассмотрением 15 августа два члена Высшего совета правосудия приходили в Офис президента.

Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.