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Зеленский уволил и.о. главы Николаевской ОГА, которому предлагал написать заявление

Причина увольнения Вячеслава Боня не указана.

Зеленский уволил и.о. главы Николаевской ОГА, которому предлагал написать заявление
В'ячеслав Бонь
Фото: mayak.media

Президент Владимир Зеленский уволил врио председателя областной государственной администрации Вячеслава Боня.

Соответствующий указ президента №603 от 19 августа опубликован на сайте главы государства.

Причина увольнения в документе не указана.

Напомним, предыдущий глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с занимаемой должности еще 22 апреля. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении чиновника только 11 июня.

Тогда же, 11 июня, Владимир Зеленский назначил Вячеслава Боня временно исполняющим обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.

С тех пор команда президента занялась поиском кандидатуры на должность нового главы ОГА. В частности николаевец, четвертый номер в списке партии "Слуга народа" Давид Арахамия, просил пользователей Facebook предлагать кандидатуры на должность николаевского губернатора.

В свою очередь во время визита в Николаев 17 июля президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию и сравнил с бандитами чиновников области.

Как сообщалось, на должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым.

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