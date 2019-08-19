Супрун указала Разумкову на пробелы в знаниях о медреформе

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков критикует медицинскую реформу, не совсем разбираясь в ней.

18 августа на сайте НВ вышло интервью с Разумковым, где он говорит: "Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы".

Супрун прокомментировала это интервью в своем фейсбуке.

"Состояние больниц в Василькове - это не следствие изменений, которые мы осуществляем, а причина, почему мы начали эти изменения. Такая оценка ситуации в больницах много говорит об осведомленности спикера о том, какие есть этапы трансформации системы здравоохранения, и на каких уровнях она уже началась, а где еще нет. Естественно было бы предположить, что когда медицинское направление в приоритете, то политик выделил бы время для того, чтобы изучить этот вопрос более основательно", - заявила и.о. министра.

Супрун напомнила, что медицинская реформа, начавшая в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

"Только с 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране (в том числе и в заведениях Василькова)", - написала глава Минздрава.

Напомним, что президент Владимир Зеленский разбирается в медреформе так же, как Разумков. Во время президентских дебатов в апреле 2019 года он прокомментировал изменения в здравоохранении словами "Какая это нафиг реформа?"