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Бой за комитеты

Подготовительная рабочая группа из новоизбранных депутатов зашла в тупик с определением количества парламентских комитетов и сферой их компетенции. Простыми словами, дележом наиболее «хлебных мест» в новой Раде. Как это было, читайте в репортаже LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Попытка №2

В среду, в 11-00 утра рабочая группа из части новых народных депутатов собралась на повторное заседание, где они должны были рассмотреть ключевые вопросы: о порядке подготовки первого торжественного заседания новой Рады IX созыва и о предмете ведомства парламентских комитетов.

Ранее, на первом заседании группы депутаты будущих фракций так и не пришли к консенсусу по поводу количества и состава комитетов. Так, будущее монобольшинство из «Слуги народа» предложило сократить количество существующих комитетов с 27 до 22, включая комиссию по вопросам приватизации.

Тогда же это сразу вызвало шквал негодования всех остальных фракций, начиная с «Европейской солидарности» и заканчивая Оппозиционной платформой «За жизнь». Последняя в лице Нестора Шуфрича и Сергея Левочкина вместе с Вадимом Рабиновичем потребовала создания отдельного Комитета по вопросам реинтеграции Луганской и Донецкой областей. Иван Крулько и Андрей Кожемякин из фракции Юлии Тимошенко предложили расширение функций Комитета по вопросам европейской интеграции, куда бы могли входить члены других комитетов и иметь особой статус принятия решений. Их поддержали Ирина Геращенко и Артур Герасимов из «Европейской солидарности». Плюс они же настаивали на создании дополнительного комитета по вопросам ветеранов.

Фото: news.liga.net

Ярослав Железняк из «Голоса» и вовсе выступил категорически против предложенного «Слугой народа» принципа политического и квотного распределения должностей в комитетах, когда все руководящие должности должны быть отданы партии Зеленского, а не профессиональным критериям в соответствии занимаемых должностей.

Тогда же, в пятницу 16 августа, стороны зашли в тупик непосредственно в вопросе количества и предмета ведения комитетов. Поэтому была достигнута договоренность, что все представители группы до 16.00 понедельника в письменной форме передадут свои предложения относительно формирования тех самых комитетов. Чтобы уже ко вторнику все члены смогли ознакомиться со сравнительными таблицами и прийти к общему знаменателю.

Однако, как традиционно происходит в украинской политике, ничего не поменялось. Так, Шуфрич нервно заявлял, что получил «документы с колес», и вопрос надо отложить. Ирина Геращенко то и дело троллила ОПЗЖ, требуя от их представителей выступать на украинской языке. Кожемякин из «Батькивщины» вновь подтвердил о готовности фракции помогать власти во всех смыслах.

Другими словами, уже начало заседания группы во вторник показало, что с делёжкой комитетов все будут тянуть «кота в мешке», несмотря на предвыборные обещания «Слуги народа» быть другими и «делать их» снова и снова.

Один Комитет на всю оппозицию

Ещё до начала заседания группы, возле подъезда №1, где обычно подъезжает на авто с охраной руководство Рады, собрались журналисты в ожидании VIP гостей.

Фото: Анна Стешенко

 

Первым появился будущий народный депутат фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев, который рассказал, что на повестке дня – вопрос о создании двух групп. Первая займётся организационными вопросами, приглашением гостей на торжественное заседание и рассадкой депутатов в зале. Вторая же группа начнёт обсуждать вопрос предмета ведения комитетов.

Фото: Анна Стешенко

Тут же появился «десант» ОПЗЖ в виде Шуфрича и Рабиновича, которые заявили, что соратники Медведчука не претендуют на место второго вице-спикера. Впрочем, по словом Рабиновича, якобы по регламенту, оппозиции нужно отдать три комитета – регламентный, бюджетный и по вопросам свободы слова.

Правда, позже в общении с LB.ua Руслан Стефанчук, которого называют наиболее вероятной кандидатурой на пост вице-спикера, напомнил, что это не более чем «хотелки», абсолютно и нигде не прописанные в Регламенте ВР.

«Мы не должны ничего отдавать. В Регламенте нет таких норм. Естественно, они все это придумали. Они ссылаются на европейские традиции. А что это? У каждой страны они разные. Есть глава, секретарь и два зама главы комитета. Вот из этой позиции мы готовы по квоте 3/5 исходить в формировании комитетов. Мы на это готовы. И не хотим нарушать правила», – заверял нас Стефанчук.

Фото: Анна Стешенко

А депутат от «Слуги» Даниил Гетьманцев рассказал журналистам, что команда Зе готова отдать оппозиционным фракциям лишь один комитет – по вопросам свободы слова.

Как позже пояснил LB.ua Артур Герасимов, представляющий «ЕС» Петра Порошенко, «Слуга народа» предлагает разделить Комитет по свободе слова и отдельно создать Комитет по информационной политике, который отдадут бывшему гендиректору «1+1» Александру Ткаченко. При этом, Министерство информполитики, возглавляемое пока что близким соратником Порошенко Юрием Стецем, и вовсе ликвидируют.

Герасимов также высказал возмущение тем, что «Слуга народа» предлагает вернуть Комитету по вопросам правосудия право назначать и увольнять судей, что в корне противоречит уже принятой судебной реформе. У Комитета по вопросам экологии, по словам представителя «ЕС» предлагают изъять вопрос утилизации мусора, а в введение Комитета по вопросам гуманитарной политики хотят «засунуть» полномочия касательно регулирования игорного бизнеса.

Фото: Макс Требухов

«Каким боком? Разве это не скрытая и заведомая коррупция?», – сетовал явно раздраженный Герасимов. 

Уже по итогам второго заседания группы глава партии «Слуга народа» и вероятный будущий спикер ВР Дмитрий Разумков в разговоре с LB.ua дал понять, что оппозиции не стоит претендовать на должности руководителей ключевых комитетов.

По его мнению, партия Зеленского взяла большинство, поэтому и ответственность в стране по ключевым вопросам, включая бюджетную политику, должна нести самостоятельно.

Фото: Анна Стешенко

По итогу долгих споров и пререканий в ходе заседания группы члены все-таки приняли решение о распределении на две подгруппы (по организации первого заседания и по количеству комитетов). Эти же группы удалились работать без прессы, чтобы уже в четверг представить первые наработки.

«Почему без прессы? Ну, вы поймите, надо решать вопросы, а не спорить: кто и на каком языке говорит, как вы видели. Нужно не политическое шоу, а конструктивная работа», – пытался убедить LB.ua Стефанчук.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, Специальный корреспондент
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