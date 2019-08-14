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Кличко дал показания НАБУ по делу о возможном предложении взятки в $20 млн Богдану

Уголовное производство открыто по обращению мэра Киева.

Кличко дал показания НАБУ по делу о возможном предложении взятки в $20 млн Богдану
Фото: Макс Левин

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко 14 августа дал показания в уголовном производстве, открытом по его обращению относительно возможного предложения некоторыми лицами взятки в $20 млн руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Об этом Кличко рассказал у себя на фейсбуке.

"Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя Офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 млн долл. Якобы от моего имени", - написал мэр Киева.

Он подчеркнул, что подобные высказывания руководителя Офиса президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

"Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а вышел с "яркими" заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА. Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

30 июля Богдан заявил на пресс-конференции, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА. Столичный мэр назвал заявление Богдана "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов" и посоветовал ему, если ему действительно предлагали взятку, - обратиться в правоохранительные органы.

1 августа Кличко самостоятельно обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовное дело по заявлению Богдана о взятке. 

5 августа Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

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