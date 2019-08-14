Зеркаль решила уволиться из МИДа

"В Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом".

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль планирует завершить свою работу в МИДе, и считает, что вместе со своей командой она выполнила все задачи, которые стояли перед ней.

Об этом она рассказала в интервью "ВВС Украина".

"Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала", - ответила Зеркаль на вопрос о том, какой она видит свою роль в новом министерстве.

"Сейчас у меня задача - определиться по процедурным вопросам в арбитраже по морякам. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИДе. Надо двигаться дальше", - добавила она.

Говоря о своей дальнейшей деятельности Зеркаль отметила, что пока не определилась, но покидать Украину она не планирует.

"Я не заинтересована покидать страну. Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - сказала замглавы МИДа.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ №309 о назначении Зеркаль на должность замглавы Администрации президента, но на следующий день он подписал указ №315 об отмене этого назначения как несостоявшегося.

По неофициальной информации, Зеркаль соглашалась быть уполномоченным по вопросам международных судов по вопросам России, но не замглавы АП. 22 мая стало известно, что Зеркаль останется на должности замминистра иностранных дел.