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Госшахты дополнительно получили 10 млрд гривен после введения формулы "Роттердам+", - Волынец

Это позволило замедлить динамику роста задолженности по зарплате.

Госшахты дополнительно получили 10 млрд гривен после введения формулы "Роттердам+", - Волынец
Михаил Волынец
Фото: Макс Левин

Государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам+" дополнительно получили более 10 млрд гривен, что позволило замедлить динамику роста задолженности по зарплате.

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передают "Українські новини".

"Государственные шахты получили 10 миллиардов гривен от повышения цены на уголь, доводя ее постепенно до европейского уровня цен. А частные шахты вкладывали инвестиции в развитие угольной отрасли, свои шахты и наращивали добычу угля", - сказал он.

До введения формулы "Роттердам+" цена на государственный уголь составляла 1000-1200 грн/тонна, что даже не покрывало себестоимость его добычи. После введения формулы "Роттердам+" Министерство энергетики и угольной промышленности Украины постепенно стало повышать существенно заниженную цену угля государственных шахт до рыночного уровня. Однако, через длительное недофинансирование и отсутствие инвестиций в модернизацию себестоимость все равно росла, что влекло новые социальные взрывы шахтеров.

Напомним, горняки госшахт "Кураховская" и "Капитальная" снова бастуют, требуя погасить задолженность по зарплатам. 12 августа к протестам присоединились работники шахты "Украина". Горнякам не выплатили зарплату за несколько месяцев, в частности с шахтерами "Кураховской" рассчитались на 80% только по маю, зарплату за июнь и июль они не получили. Ситуация в шахтерском регионе заостряется. 25 августа горняки государственных шахт планируют организовать митинги под Офисом Президента и Кабмином.

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