​Шахты в Торецке обесточены за долги

На шахтах госпредприятия "Торецкуголь" отключили электроэнергию за долги. Сумма задолженности - 52,5 млн гривен.

Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

"Вчера в 13:00 на шахтах ГП «Торецкуголь» отключили электроэнергию, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевой подъем, что делает невозможной добычу угля. На ГП «Торецкуголь» работает 2708 человек", - написал Герус в фейсбуке.

По его словам, на этом предприятии доля электроэнергии в себестоимости составляет 42%, а после запуска рынка электроэнергии тариф на нее в июле вырос на 32% (с 2,83 грн за кВт/ч. до 3,73 грн за кВт/ч.).

"Полное бездействие и отсутствие интереса к решению проблемы демонстрирует Министерство энергетики. Главное, что «реформу» энергорынка провели, тарифы резко выросли, и теперь некоторые монополии зарабатывают больше", - заявил Герус.

"Торецкуголь" - градообразующее предприятие Торецка. Оно состоит из четырех шахт (уголь добывают на двух) и связанных подразделений.

В июне 2019 года предприятие сообщило, что поставщик последней надежды "Укринтерэнерго" разорвал договорные отношения с шахтами из-за неоплаты месячного аванса за электрическую энергию.