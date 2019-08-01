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​Минэнерго ликвидировало ГП "Калушская ТЭЦ" и передало его имущество горсовету

Предприятие - единственный конкурент ДТЭК в "Бурштынском острове".

​Минэнерго ликвидировало ГП "Калушская ТЭЦ" и передало его имущество горсовету
Фото: uie.kiev.ua

Первый заместитель министра энергетики Татьяна Максимец 31 июля подписала приказ о ликвидации ГП "Калушская ТЭЦ-новая" и передаче целостно-имущественного комплеса местному горсовету.

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, который считает передачу ТЭЦ в коммунальную собственность лишенной логики.

"Я думаю, что прежде чем что-то передавать муниципалитету Калуша, надо, чтобы те эффективные хозяйственники погасили долг перед Калушской ТЭЦ, который на сегодня составляет 230 млн грн, что является космической суммой как для города Калуш", - написал Герус в фейсбуке.

Основная деятельность ТЭЦ - поставка горячей воды и пара "Карпатнефтехиму" и электроэнергии в общий рынок. Город Калуш занимает только 4% в общей реализации продукции.

"Конечно, такая поспешная попытка вывода Калушской ТЭЦ проводится со многими нарушениями. Фактически сейчас из государственной собственности пытаются вывести единственное генерирующее предприятие, которое в Бурштынском острове является конкурентом ДТЭКу (Западэнерго)", - заявил Герус.

Он пообещал, что Калушская ТЭЦ вернут обратно в госсобственность.

Напомни, решение о передаче Калушской ТЭЦ в коммунальную собственность было принято Кабинетом министров 22 мая.

Татьяна Максимец в 2011-2015 годах возглавляла юридический отдел исполнительного комитета Калушского городского совета и до 2014 года работала под началом Игоря Насалика, который в то время был мэром города, а сейчас занимает должность министра энергетика. Затем она некоторое время была управляющей делами мэрии Калуша, пока не стала директором департамента правового обеспечения Минэнерго.

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