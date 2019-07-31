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АМКУ использовал недостоверные данные в расследовании по азотам Ostchem, - Group DF

Комитет завтра рассмотрит дело против компаний Фирташа.

АМКУ использовал недостоверные данные в расследовании по азотам Ostchem, - Group DF

Предварительные выводы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в отношении активов азотной химии построены на недостоверных данных, заявляет Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

"30 июля АМКУ без слушаний, без учета замечаний заинтересованных сторон и экспертных выводов анонсировал предварительные выводы по расследованию в отношении предприятий Group DF и фактически подал их как окончательные. Мы считаем опубликованные АМКУ выводы ошибочными, преждевременными и предвзятыми", - цитирует "Интерфакс-Украина" обнародованное в среду заявление группы.

Как подчеркивают в Group DF, продажа газа осуществлялась по цене его первоначальной закупки, при этом его цена была на 25-50% ниже рекомендованных НКРЭУ цен.

"Остановка производства удобрений в марте 2017 года произошла из-за прекращения подачи газа газотранспортными предприятиями в марте 2017 года. Формальной причиной остановки стало наличие незначительной текущей задолженности за транспортировку", - поясняют в группе.

По ее информации, полученная компаниями группы в 2017 году предоплата в размере 1,7 млрд грн была направлена на закупку сырья, выплату налогов, оплату энергоносителей, а также на погашение задолженности по заработной плате. В момент прекращения подачи газа предприятия готовились к новому производственному циклу.

"В результате прекращения подачи газа были сорваны планы по выпуску более 800 тыс. тонн азотных удобрений в период весеннего сезона 2017 года. И этот объем был замещен импортом из РФ по монопольно высоким ценам", - отметили в Group DF, при этом указав: в период с января по май 2017 года группа предпринимала действия по возобновлению производства.

В Group DF также заявили, что ее предприятия на 80% погасили задолженность по полученным в 2016-2017 гг. предоплатам.

"Group DF расценивает действия комитета как попытку административного перераспределения собственности и нарушение корпоративных прав группы", - говорится в документе.

Как сообщалось, АМКУ 1 августа 2019 года планирует рассмотреть дело о злоупотреблении монопольным положением ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот" и ООО "НФ Трейдинг Украина" на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений.

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