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Мораторий на продажу сельхозземель могут отменить до конца года, - замглавы ОПУ

Команда президента ведет переговоры со Всемирным банком по поводу открытия рынка земли в Украине.

Мораторий на продажу сельхозземель могут отменить до конца года, - замглавы ОПУ
Фото: zn.ua

Команда президента намерена отменить до конца года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения и запустить рынок земли. Об этом заявил замглавы ОПУ Алексей Гончарук в интервью изданию Bloomberg.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сказал он, подчеркнув, что команда президента ищет наименее болезненную и наиболее эффективную модель открытия рынка.

Гончарук также подчеркнул, что на данном этапе команда Зеленского ведет переговоры со Всемирным банком по поводу модели открытия рынка земли в Украине. Самая радикальная модель отмены моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, наименее радикальная - на 0,5%.

Напомним, мораторий на продажу земли впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Его рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2019 года.

Отмену моратория требовал и Международный валютный фонд, и решительно поддерживали ведущие украинские экономисты.

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