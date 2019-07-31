Kasta празднует свое 9-летие: покупатели онлайн-платформы сами назначают цену

Отпраздновать свое 9-летие интернет-гипермаркет Kasta решил креативно и с размахом, устроив 31 июля и 1 августа огромную летнюю распродажу HappyKastaDay. Известные бренды, бесплатная доставка заказов от 999, новые рыночные механики и неожиданные акционные предложения. Фишка заключается в том, что на определенные товары сами покупатели могут устанавливать цену, точнее использовать скидку, которую сами себе «налайкают».

Механизм таков: выбрать среди акционных товаров желаемый, приобрести его и лайкнуть, нажав на специальной иконке. Каждые два лайка становятся гривной дисконта. И дальше цена зависит от активности клиентов Kasta. Количество акционных товаров ограничено, поэтому сразу добавляйте свой товар в «Избранное» и смотрите, как в режиме реального времени снижается цена.

Кроме этого, Kasta с партнерами в честь 9-летия приготовила ще пару сюрпризов. Каждый 9-й заказ среди оплаченных онлайн при помощи банковской карты Visa, автоматически получает скидку в 9%. А в конце дня девять счастливчиков среди использовавших для оплаты карту Visa получат 99% скидки от своего заказа бонусами на персональный счет! После 999 гривен заказа — доставка бесплатная. Участники программы лояльности KastaBlack получают доступ к акциям на 19 минут быстрее, чем другие покупатели. А пользователи мобильного приложения Kasta смогут сделать это на 9 минут раньше, чем те, кто зайдет через основной сайт. 9-летие — идеальное время для желающих приобрести месячную или годовую подписку на KastaBlack — оплатите ее картой Visa и получите скидку 50%. Это даст вам возможность бесплатно получать свои заказы к двери квартиры курьером или в одно из 105 отделений KastaPost, где всегда есть возможность бесплатной примерки. В случае если товар не подойдет, его можно вернуть и получить свои деньги на банковскую карту в течение 3-4 минут.

В дни праздников все клиенты вместе с предварительно оформленным заказом получат промокод на скидку в 30 гривен для следующих покупок. А на Facebook-странице Kasta будут проведены розыгрыши гаджетов, наборов электроники и пакетов крутых впечатлений.

В этом году команда Kasta не сомневается, что праздник будет особенным, благодаря модифицированной бизнес-модели, использованию инновационных продуктов и появлению новых категорий электроники и бытовой техники. Посетители онлайн-платформы смогут выбрать товар, сравнить цены, а потом хорошо рассмотреть или примерить полученные вещи в отделениях KastaPost.

Будьте активными, празднуйте с Kasta 9 лет и выгода вам обеспечена!