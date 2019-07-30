ЕБРР выделит €149 млн под госгарантию на модернизацию сетей "Укрэнерго"

Европейский банк реконструкции и развития выделит 149 млн под государственную гарантию на модернизацию сетей электропередачи Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Договор гарантии подписали во вторник министр Оксана Маркарова и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"Вчера мы праздновали значимое для украинского рынка энергетики событие и однозначный успех Министерства финансов - завершение корпоратизации "Укрэнерго". Сегодня мы делаем первый шаг в новой истории компании, который позволит осуществить ряд эффективных мер по реализации стратегии ее развития", - прокомментировала подписание договора министр финансов.

Проект предусматривает покупку до 26 новых трансформаторов и установку автоматизированных систем управления технологическими процессами на 12 подстанциях.

Цель проекта - модернизация ключевой инфраструктуры электропередачи для синхронизации с европейской сетью ENTSO-E.

Общая стоимость - 198,2 млн евро. ЕБРР дает 149 млн, остальные 49,2 млн "Укрэнерго" внесет из собственных ресурсов.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - это естественная монополия и единственный оператор системы электропередачи в Украине. "Укрэнерго" находится в 100% государственной собственности с привлечением Министерства финансов в качестве номинального владельца компании.