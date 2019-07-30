Минфин завершил процесс реформирования "Укрэнерго"

Министерство финансов Украины утвердило создание частного акционерного общества "НЭК "Укрэнерго". Соответствующий приказ был подписан министром финансов Оксаной Маркаровой, информирует пресс-служба ведомства.

"Выпуск акций ЧАО будет осуществлен в предусмотренные законодательством сроки, а их владельцем станет государство в лице Минфина. Уставный капитал АО составит 37,1 млрд гривен. Председателя правления компании должен избрать Наблюдательный совет ЧАО во время своего первого заседания", - говорится в сообщении.

Отмечается, государственная регистрация ЧАО "НЭК "Укрэнерго" стало результатом последовательной работы Комиссии по реорганизации предприятия, которая начала свою работу 22 февраля текущего года.

"За шесть месяцев управления "Укрэнерго" команде Минфина удалось достичь наибольшего прогресса в процессе реорганизации компании, который начался еще в 2017 году. Начиная с февраля, мы активно работали ради достижения конечной цели - преобразования государственного предприятия «Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в частное акционерное общество. Уже сегодня мы не просто отчитываемся о выполнении плана - мы показываем результат нашей работы", - заявила Маркарова.

Результатом создания АО станет эффективное внедрение законодательства о рынке электроэнергии, а также отделение контроля за производством электроэнергии и ее передачей, что является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС, отметили в министерстве.