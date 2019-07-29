Топ-5 распространенных поломок стиральных машин

Поломка стиральной машины — серьезная проблема для современных семей. Уже давно бытовая техника стала важной составляющей комфортной жизни и подарила каждому из нас больше свободного времени. Но рано или поздно могут возникнуть неисправности, которые делают ремонт "стиралки" неизбежным.

Популярные неисправности стиральной машины

Если в вашем доме стоит машинка стиральная от надежного производителя, очень вероятно, что ремонт вам потребуется не скоро. Так, некоторые производители дают гарантию до 10 лет.

Что касается наиболее распространенных поломок, возможны такие варианты:

медленный набор воды (или полное отсутствие набора воды) — причина может крыться в поломке электронного модуля, реле уровня воды или заливного клапана, хотя, вполне возможно, просто засорился фильтр;

протекание воды — чаще всего проблема связывается с разрывом или трещинами на шланге;

отсутствие вращения барабана — неисправность возникает из-за перегоревшего двигателя, сломанного электронного модуля, поломки ремня привода, но иногда между баком и барабаном просто застревает какой-то предмет;

отсутствие отжатия белья — как правило, причина кроется в неисправности нагревательного элемента или электродвигателя, хотя бывают случаи, когда просто неисправен выключатель отключения отжима;

отсутствие нагревания воды — в этой ситуации, вероятно, сломался нагреватель.

Важно понимать, что точную причину поломки и способ ремонта стиральной машины может установить только мастер.

Как предотвратить поломку стиральной машины?

Бережное использование и придерживание правил эксплуатации — ключ к многолетней работе бытовой техники. Чтобы как можно реже сталкиваться с необходимостью ремонта стиральной машины, стоит соблюдать простые правила:

хотя бы раз в год проводите чистку фильтра сливного насоса, так как в нем часто накапливается много ворса и мелких частиц;

без особой надобности не стоит стирать белье при температуре, превышающей 60 градусов (при сильных загрязнениях или стирке белья новорожденного, безусловно, порой приходится пользоваться режимами с высокой температурой);

старайтесь делать перерывы между циклами стирки (после завершения работы программы дайте стиральной машине "отдохнуть" как минимум час);

желательно выбирать режимы стирки со скоростью 600 оборотов в минуту и менее, так как в противном случае есть риск износа подшипников;

после каждой стирки проветривайте барабан, иначе в нем могут появиться плесень и неприятный запах.

Покупка качественной стиральной машины, постоянная профилактика и ремонт у специалистов — три главных условия, благодаря которым техника будет служить вам долгие годы.