Dragon Capital купил помещение львовского ресторана "Під левом" за рекордные для города 116 млн гривен

Инвестиционная компания Dragon Capital (ООО "Драгон капитал консалтинг") купила помещения львовского ресторана "Під левом" на площади Рынок за рекордные для города 116 млн гривен.

Об этом говорится на сайте горсовета.

Лот площадью 945,1 кв. м. представляет собой нежилые помещения в подвале и на первом этаже трех соседних зданий, соединенных между собой переходами.

Раньше здесь располагался арт-ресторан "Під левом".

Предыдущий арендатор (ООО "Краковский рынок") не использовал помещения и не платил за аренду, поэтому городское управление коммунальной собственности было вынуждено подать иск о расторжении договора и выселении этого арендатора. На сегодня эта задолженность находится на взыскании в исполнительной службе.

Стартовая цена лота составляла 95,2 млн гривен.

Dragon Capital - одна из крупнейших в Украине групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году в Киеве, а в последние годы активно скупает активы. В том числе: украинскую онлайн-платформу морских перевозок ShipNEXT, бизнес-центры "Прайм" и "Евразия" в Киеве, ТРК "Радио-Эра", ТЦ "Пирамида" в Киеве, долю в "Украинской бирже".

В 2018 году Dragon Capital купил бизнес-центр "Торонто" на улице Большой Васильковской в Киеве, офисные здания Horizon Park Business Center в Киеве, бизнес центр Eco Tower в Запорожье, ТРЦ Victoria Gardens во Львове, торговый центр Sky Park в Виннице, в 2019 году - логистический комплекс "Арктика" под Киевом.