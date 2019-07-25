Что такое теплый кредит и на что его можно потратить?

Пять лет назад в Украине заработала программа «Теплый дом», которая позволяет гражданам провести утепление жилья и при этом получить определенную компенсацию от государства. Соответственно, банки стали выдавать теплые кредиты.

Теплый кредит — это особенная программа кредитования, которая направлена на финансовую помощь в утепление жилых домов. То есть, если вы решили купить газовый котел, установить энергосберегающие стеклопакеты или утеплить дом, то можете обратиться в банк для получения целевого займа.

Особенностью данного вида кредита является получить возмещение некой части затрат. Банк перечисляет на ваш счет определенную сумму, которая выделяется согласно государственной программе. Таким образом вы сможете сэкономить до 35% от необходимой суммы.

Полученный займ можно потратить на приобретение энергоэффективных приборов и утеплительных материалов. Всего в списке около 20 наименований. В случае, если необходимо срочно приобрести материалы, не присутствующие в списке возмещаемых затрат, можно воспользоваться быстрыми займами от микрофинансовых компаний, и взять кредит на карту.

На кого рассчитана программа теплых кредитов?

В первую очередь следует знать, что такого рода программа нацелена на владельцев частных домов. В 2019 году приоритет по выдаче целевых кредитов имеют члены объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). И, чем больше участников в займе, тем большую сумму вернет государство.

Но имеются также и случаи отказов. Вот следующие ситуации:

неправильно составлен пакет документов;

официальный доход заемщика составляет менее 5000 гривен в месяц и в его семье имеются иждивенцы;

есть непогашенные кредиты, в том числе и в других банках.

Как получить теплый кредит?

Для того, чтобы получить кредит на утепление дома необходимо сделать следующее:

принять решение о необходимости приобретения определенного вида продукции и найти продавца;

участникам ОСМД следует провести собрание жильцов и собрать 2⁄3 подписей;

предоставить необходимые документы и подписать договор с организацией, которая будет выполнять работы;

обратиться в банк и предоставить паспорт, ИНН, справку о доходах и другие документы по запросу;

получить займ;

после покупки и проведения работ предоставить банку подтверждение в виде акта выполненных работ.

Будьте готовы к длительной бумажной волоките, несмотря на то что банки обещают принять решение в течение нескольких недель.