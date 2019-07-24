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На работу как на праздник: несем лето в офис

Лето в нашем сознании — это время вольностей и свободы, когда можно отдыхать, как мечтается, гулять, сколько можется, и объедаться вкусностями, сколько влезет. И не всегда работа со своими правилами и дресс-кодом вписывается в эту идеальную картину мира. Чтобы облегчить вашу участь, мы подготовили подборку небольших рекомендаций, соблюдая которые работать в тридцатиградусную жару будет не так уж сложно. 

Плюсы дресс-кода 

Дресс-код — это определенная форма одежды, которую нужно надевать при посещении установленных мест, мероприятий и организаций. В большинстве своем он имеет положительные моменты: 

  • создание деловой обстановки, подчеркивающей, что в компании действуют отдельные правила и ее сотрудники добросовестно выполняют их;
  • отражение определенного профессионального статуса, что положительно влияет на восприятие компании третьими лицами;
  • влияние на положительный имидж в деловых кругах, что часто в хорошем смысле сказывается на финансовом положении компании; 
  • превращение каждого сотрудника в «лицо компании». 

Особенности летнего делового стиля

Офисные стандарты и эксперты по этикету гласят, что как бы ни было жарко, лето — не повод для нарушения профессионального имиджа, поскольку его нужно поддерживать все 12 месяцев в году. Но спешим заверить, что если ваша работа не предполагает слишком строгий дресс-код на летнее время, то есть несколько рекомендаций, которые помогут собрать базовый гардероб на лето.

  • Деловой костюм. Забудьте о брючных костюмах (или с юбкой) серого, коричневого, синего или черного цвета. Лето — это время одежды светлых оттенков. В офис разрешается надеть костюм белого, ванильного, нюдового, лавандового, светло-серого, кремового цветов, пастельных оттенков. 
  • Брюки. Что касается ношения брюк на работу, то женщинам повезло намного больше, чем мужчинам. Помимо обычных классических черных штанов мы можем надеть капри, кюлоты, льняные штаны, брюки-бананы, брюки-клеш и десяток вариантов джинс. Из последних подойдут как синие модели, так и черно-белая классика.
  • Платья. Теплая пора года не подходит для ношения платьев-футляров скучных дизайнов. Предпочтение лучше отдать моделям слегка свободного фасона с однотонным или актуальным принтом — крупная клетка, горох, геометрические мотивы. Стильно смотрятся платья-пиджаки, модельки из натурального льна. 
  • Юбки. Заменить черную юбку-карандаш летом стоит трендовой моделью на запах, струящейся юбкой миди или макси из легких тканей, джинсовой юбкой с высокой посадкой и длиной ниже колена. 
  • Блузки и рубашки. Выбирая блузу для офисных луков, отдавайте предпочтение шелковым изделиям, хлопковым либо льняным и непросвечивающимся шифоновым вариантам. Что касается рубашки, то это должна быть модель белого цвета, но не обязательно приталенная. 
  • Парфюм. Чистые, свежие аккорды очень хороши для работы в офисе. Можно выбрать женскую парфюмерию Montale — ненавязчивые композиции отлично оживят образ. Избегайте откровенно сладких, сексуальных или «съедобных» ароматов, запах которых при слишком высокой температуре воздуха в помещении может вызвать головную боль, тошноту. 
  • Аксессуары. С помощью аксессуаров — шейных платков или колье — можно расставить яркие акценты, придать образу индивидуальности, чего порой так не хватает при соблюдении офисного дресс-кода. 
  • Обувь. Классические балетки, лоферы, мюли — идеальный вариант обуви на лето, если вы хотите чувствовать себя максимально комфортно и удобно. Актуальными также будут классические лодочки на устойчивом каблуке. 

Как видите, разогнаться есть куда. Но также важно научиться правильно формировать деловой образ, если вы уважаете свою компанию и стремитесь быть успешной в карьерной лестнице.

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