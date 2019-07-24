На работу как на праздник: несем лето в офис

Лето в нашем сознании — это время вольностей и свободы, когда можно отдыхать, как мечтается, гулять, сколько можется, и объедаться вкусностями, сколько влезет. И не всегда работа со своими правилами и дресс-кодом вписывается в эту идеальную картину мира. Чтобы облегчить вашу участь, мы подготовили подборку небольших рекомендаций, соблюдая которые работать в тридцатиградусную жару будет не так уж сложно.

Плюсы дресс-кода

Дресс-код — это определенная форма одежды, которую нужно надевать при посещении установленных мест, мероприятий и организаций. В большинстве своем он имеет положительные моменты:

создание деловой обстановки, подчеркивающей, что в компании действуют отдельные правила и ее сотрудники добросовестно выполняют их;

отражение определенного профессионального статуса, что положительно влияет на восприятие компании третьими лицами;

влияние на положительный имидж в деловых кругах, что часто в хорошем смысле сказывается на финансовом положении компании;

превращение каждого сотрудника в «лицо компании».

Особенности летнего делового стиля

Офисные стандарты и эксперты по этикету гласят, что как бы ни было жарко, лето — не повод для нарушения профессионального имиджа, поскольку его нужно поддерживать все 12 месяцев в году. Но спешим заверить, что если ваша работа не предполагает слишком строгий дресс-код на летнее время, то есть несколько рекомендаций, которые помогут собрать базовый гардероб на лето.

Деловой костюм. Забудьте о брючных костюмах (или с юбкой) серого, коричневого, синего или черного цвета. Лето — это время одежды светлых оттенков. В офис разрешается надеть костюм белого, ванильного, нюдового, лавандового, светло-серого, кремового цветов, пастельных оттенков.

Брюки. Что касается ношения брюк на работу, то женщинам повезло намного больше, чем мужчинам. Помимо обычных классических черных штанов мы можем надеть капри, кюлоты, льняные штаны, брюки-бананы, брюки-клеш и десяток вариантов джинс. Из последних подойдут как синие модели, так и черно-белая классика.

Платья. Теплая пора года не подходит для ношения платьев-футляров скучных дизайнов. Предпочтение лучше отдать моделям слегка свободного фасона с однотонным или актуальным принтом — крупная клетка, горох, геометрические мотивы. Стильно смотрятся платья-пиджаки, модельки из натурального льна.

Юбки. Заменить черную юбку-карандаш летом стоит трендовой моделью на запах, струящейся юбкой миди или макси из легких тканей, джинсовой юбкой с высокой посадкой и длиной ниже колена.

Блузки и рубашки. Выбирая блузу для офисных луков, отдавайте предпочтение шелковым изделиям, хлопковым либо льняным и непросвечивающимся шифоновым вариантам. Что касается рубашки, то это должна быть модель белого цвета, но не обязательно приталенная.

Парфюм. Чистые, свежие аккорды очень хороши для работы в офисе. Можно выбрать женскую парфюмерию Montale — ненавязчивые композиции отлично оживят образ. Избегайте откровенно сладких, сексуальных или «съедобных» ароматов, запах которых при слишком высокой температуре воздуха в помещении может вызвать головную боль, тошноту.

Аксессуары. С помощью аксессуаров — шейных платков или колье — можно расставить яркие акценты, придать образу индивидуальности, чего порой так не хватает при соблюдении офисного дресс-кода.

Обувь. Классические балетки, лоферы, мюли — идеальный вариант обуви на лето, если вы хотите чувствовать себя максимально комфортно и удобно. Актуальными также будут классические лодочки на устойчивом каблуке.

Как видите, разогнаться есть куда. Но также важно научиться правильно формировать деловой образ, если вы уважаете свою компанию и стремитесь быть успешной в карьерной лестнице.