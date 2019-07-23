Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
Юзик из "Квартала" победил на округе в Кривом Роге
Юзик из "Квартала" победил на округе в Кривом Роге
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка
Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка
За Савченко проголосовали восемь человек
За Савченко проголосовали восемь человек
ГлавнаяЭкономикаГосударство

"Укроборонпром" объявил тендер на аудит за 32,5 млн гривен

Конечный срок подачи тендерных предложений – до 21 августа 2019 года. 

"Укроборонпром" объявил тендер на аудит за 32,5 млн гривен
Фото: пресс-служба СНБО

Госконцерн Укроборонпром объявил тендер на проведение аудита концерна с привлечением международных экспертов на сумму 32,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные на платформе ProZorro. 

Конечный срок обращения за разъяснением - до 11 августа; подачи тендерных предложений – до 21 августа 2019 года. Начало аукциона запланировано на 26 сентября.

Размер минимального понижение цены - 325 тыс. грн, или 1%. Конечный срок выполнения победителем тендера аудита концерна "Укроборонпром" - 10 апреля 2021.

Условия расчета за услугу отчетности за 2018 -2019 годы предусматривают внесение аванса в размере 40% до 15 мая 2010 года, но не ранее утверждения сторонами календарного графика предоставления соответствующей части услуг. А также выплату 60% суммы в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта предоставления части услуг не ранее даты регистрации исполнителем налоговой соответствующей накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Напомним, в феврале "Укроборонпром" оказался в центре скандала после журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере. После этого стало известно, что с 2014 года по нарушениям в госконцерне были открыты почти 500 дел.

В апреле президент Петр Порошенко заявил о запуске международного аудита госконцерна.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также