"Укроборонпром" объявил тендер на аудит за 32,5 млн гривен

Госконцерн Укроборонпром объявил тендер на проведение аудита концерна с привлечением международных экспертов на сумму 32,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные на платформе ProZorro.

Конечный срок обращения за разъяснением - до 11 августа; подачи тендерных предложений – до 21 августа 2019 года. Начало аукциона запланировано на 26 сентября.

Размер минимального понижение цены - 325 тыс. грн, или 1%. Конечный срок выполнения победителем тендера аудита концерна "Укроборонпром" - 10 апреля 2021.

Условия расчета за услугу отчетности за 2018 -2019 годы предусматривают внесение аванса в размере 40% до 15 мая 2010 года, но не ранее утверждения сторонами календарного графика предоставления соответствующей части услуг. А также выплату 60% суммы в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта предоставления части услуг не ранее даты регистрации исполнителем налоговой соответствующей накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Напомним, в феврале "Укроборонпром" оказался в центре скандала после журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере. После этого стало известно, что с 2014 года по нарушениям в госконцерне были открыты почти 500 дел.

В апреле президент Петр Порошенко заявил о запуске международного аудита госконцерна.