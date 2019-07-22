В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Типография PrintHUB, новая компания на киевском рынке | printhub.ua

PrintHUB – компания, которая занимается созданием печатной продукции и предоставлением постпечатных услуг. Офис находится в городе Киев, по адресу ул. Нововокзальная, 8, официальный сайт https://printhub.ua. Команда PrintHUB поставила себе за цель обеспечивать клиентов качественной печатной продукцией в любое время и по доступной цене. Главные приоритеты компании – работа на результат, оперативность, доступность и, следовательно, ориентированность на большую аудиторию.

Услуги PrintHUB

  • Цветная цифровая печать. Для этих целей используется флагманская модель оборудования – Konica Minolta AccurioPress C6085. Аппарат выдает 85 страниц в минуту, что позволяет в краткие сроки выполнить даже крупный заказ. Качество материала более чем высокое. 
  • Черно-белая цифровая печать. PrintHUB использует модель Konica Minolta bizhub PRO 1100, которая печатает 100 страниц в минуту. Выполнять печать можно буквально на любых носителях: от 40 г/м² до 350 г/м ². 
  • Копирование. PrintHUB проводит копирование документов как в малых, так и в больших объемах.
  • Офсетная печать. Современный метод, который позволяет выдавать большие тиражи качественного материала по лояльным ценам. Суть технологии состоит в следующем: краска переносится на бумагу не напрямую, а посредством фоточувствительного слоя печатной формы. Высокое качество гарантировано.
  • Ультрафиолетовая печать. После нанесения краски происходит ее отверждение с помощью воздействия УФ-лучами. В результате краска надежно «схватывается». Наносить ее можно буквально на любой материал тоньше 100 мм. Особенностью данного метода является возможность печати белым цветом. 
  • Постпечатные услуги. Специалисты компании PrintHUB оформят печатные материалы так, как вам будет нужно. Проводится высечка, брошюровка, ламинация, порезка печатной продукции. 

Компания PrintHUB использует последние разработки в сфере печати. Например, бумагу Digital Needs Specialists. Это плотные листы с великолепным уровнем белизны. Текст, рисунки и графики выглядят на ней контрастно. Еще один пример – пленка для наклеек и прочей рекламной продукции Ritrama. На ней получаются насыщенные изображения и текст. Пленка обладает водонепроницаемыми свойствами. Продукция, которую изготавливает компания PrintHUB:

  • визитки;
  • каталоги;
  • буклеты;
  • блокноты;
  • листовки;
  • наклейки.

Преимущества PrintHUB

  • Печать по макету заказчика. Специалисты PrintHUB воплотят в жизнь ваш проект. Требования к макетам размещены на сайте компании.
  • Низкие цены. Стоимость ниже средней по столице.
  • Высокое качество продукции. Доступные цены не сказались негативно на качестве. PrintHUB использует последние модели печатной аппаратуры, высококлассные расходные материалы.
  • Оперативность. Производительное оборудование позволяет в краткие сроки изготавливать масштабные тиражи. 
  • Доставка. Продукция доставляется по Киеву автомобилем компании или посредством такси. PrintHUB обеспечивает доставку и за пределы столицы: она проводится с помощью компании «Новая почта». 
  • Универсальность. PrintHUB предлагает разные типы печати на разных типах оборудования, производит разную рекламную и информационную продукцию. 

Нужна качественная печатная продукция, но не желаете платить баснословные деньги? PrintHUB удалось добиться отличного соотношения цены и качества.

Если у вас остались вопросы, или вы желаете воспользоваться услугами компании PrintHUB, обращайтесь по номерам телефона:

+380442329580;

+380931707963.

Также вы можете посетить офис компании по адресу ул. Нововокзальная, 8. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter

Читайте также