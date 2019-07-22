Типография PrintHUB, новая компания на киевском рынке | printhub.ua

PrintHUB – компания, которая занимается созданием печатной продукции и предоставлением постпечатных услуг. Офис находится в городе Киев, по адресу ул. Нововокзальная, 8, официальный сайт https://printhub.ua. Команда PrintHUB поставила себе за цель обеспечивать клиентов качественной печатной продукцией в любое время и по доступной цене. Главные приоритеты компании – работа на результат, оперативность, доступность и, следовательно, ориентированность на большую аудиторию.

Услуги PrintHUB

Цветная цифровая печать. Для этих целей используется флагманская модель оборудования – Konica Minolta AccurioPress C6085. Аппарат выдает 85 страниц в минуту, что позволяет в краткие сроки выполнить даже крупный заказ. Качество материала более чем высокое.

Черно-белая цифровая печать. PrintHUB использует модель Konica Minolta bizhub PRO 1100, которая печатает 100 страниц в минуту. Выполнять печать можно буквально на любых носителях: от 40 г/м² до 350 г/м ².

Копирование. PrintHUB проводит копирование документов как в малых, так и в больших объемах.

Офсетная печать. Современный метод, который позволяет выдавать большие тиражи качественного материала по лояльным ценам. Суть технологии состоит в следующем: краска переносится на бумагу не напрямую, а посредством фоточувствительного слоя печатной формы. Высокое качество гарантировано.

Ультрафиолетовая печать. После нанесения краски происходит ее отверждение с помощью воздействия УФ-лучами. В результате краска надежно «схватывается». Наносить ее можно буквально на любой материал тоньше 100 мм. Особенностью данного метода является возможность печати белым цветом.

Постпечатные услуги. Специалисты компании PrintHUB оформят печатные материалы так, как вам будет нужно. Проводится высечка, брошюровка, ламинация, порезка печатной продукции.

Компания PrintHUB использует последние разработки в сфере печати. Например, бумагу Digital Needs Specialists. Это плотные листы с великолепным уровнем белизны. Текст, рисунки и графики выглядят на ней контрастно. Еще один пример – пленка для наклеек и прочей рекламной продукции Ritrama. На ней получаются насыщенные изображения и текст. Пленка обладает водонепроницаемыми свойствами. Продукция, которую изготавливает компания PrintHUB:

визитки;

каталоги;

буклеты;

блокноты;

листовки;

наклейки.

Преимущества PrintHUB

Печать по макету заказчика. Специалисты PrintHUB воплотят в жизнь ваш проект. Требования к макетам размещены на сайте компании.

Низкие цены. Стоимость ниже средней по столице.

Высокое качество продукции. Доступные цены не сказались негативно на качестве. PrintHUB использует последние модели печатной аппаратуры, высококлассные расходные материалы.

Оперативность. Производительное оборудование позволяет в краткие сроки изготавливать масштабные тиражи.

Доставка. Продукция доставляется по Киеву автомобилем компании или посредством такси. PrintHUB обеспечивает доставку и за пределы столицы: она проводится с помощью компании «Новая почта».

Универсальность. PrintHUB предлагает разные типы печати на разных типах оборудования, производит разную рекламную и информационную продукцию.

Нужна качественная печатная продукция, но не желаете платить баснословные деньги? PrintHUB удалось добиться отличного соотношения цены и качества.

Если у вас остались вопросы, или вы желаете воспользоваться услугами компании PrintHUB, обращайтесь по номерам телефона:

+380442329580;

+380931707963.

Также вы можете посетить офис компании по адресу ул. Нововокзальная, 8.