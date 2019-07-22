Типография PrintHUB, новая компания на киевском рынке | printhub.ua

PrintHUB – компания, которая занимается созданием печатной продукции и предоставлением постпечатных услуг. Офис находится в городе Киев, по адресу ул. Нововокзальная, 8, официальный сайт https://printhub.ua. Команда PrintHUB поставила себе за цель обеспечивать клиентов качественной печатной продукцией в любое время и по доступной цене. Главные приоритеты компании – работа на результат, оперативность, доступность и, следовательно, ориентированность на большую аудиторию.
Услуги PrintHUB
- Цветная цифровая печать. Для этих целей используется флагманская модель оборудования – Konica Minolta AccurioPress C6085. Аппарат выдает 85 страниц в минуту, что позволяет в краткие сроки выполнить даже крупный заказ. Качество материала более чем высокое.
- Черно-белая цифровая печать. PrintHUB использует модель Konica Minolta bizhub PRO 1100, которая печатает 100 страниц в минуту. Выполнять печать можно буквально на любых носителях: от 40 г/м² до 350 г/м ².
- Копирование. PrintHUB проводит копирование документов как в малых, так и в больших объемах.
- Офсетная печать. Современный метод, который позволяет выдавать большие тиражи качественного материала по лояльным ценам. Суть технологии состоит в следующем: краска переносится на бумагу не напрямую, а посредством фоточувствительного слоя печатной формы. Высокое качество гарантировано.
- Ультрафиолетовая печать. После нанесения краски происходит ее отверждение с помощью воздействия УФ-лучами. В результате краска надежно «схватывается». Наносить ее можно буквально на любой материал тоньше 100 мм. Особенностью данного метода является возможность печати белым цветом.
- Постпечатные услуги. Специалисты компании PrintHUB оформят печатные материалы так, как вам будет нужно. Проводится высечка, брошюровка, ламинация, порезка печатной продукции.
Компания PrintHUB использует последние разработки в сфере печати. Например, бумагу Digital Needs Specialists. Это плотные листы с великолепным уровнем белизны. Текст, рисунки и графики выглядят на ней контрастно. Еще один пример – пленка для наклеек и прочей рекламной продукции Ritrama. На ней получаются насыщенные изображения и текст. Пленка обладает водонепроницаемыми свойствами. Продукция, которую изготавливает компания PrintHUB:
- визитки;
- каталоги;
- буклеты;
- блокноты;
- листовки;
- наклейки.
Преимущества PrintHUB
- Печать по макету заказчика. Специалисты PrintHUB воплотят в жизнь ваш проект. Требования к макетам размещены на сайте компании.
- Низкие цены. Стоимость ниже средней по столице.
- Высокое качество продукции. Доступные цены не сказались негативно на качестве. PrintHUB использует последние модели печатной аппаратуры, высококлассные расходные материалы.
- Оперативность. Производительное оборудование позволяет в краткие сроки изготавливать масштабные тиражи.
- Доставка. Продукция доставляется по Киеву автомобилем компании или посредством такси. PrintHUB обеспечивает доставку и за пределы столицы: она проводится с помощью компании «Новая почта».
- Универсальность. PrintHUB предлагает разные типы печати на разных типах оборудования, производит разную рекламную и информационную продукцию.
Нужна качественная печатная продукция, но не желаете платить баснословные деньги? PrintHUB удалось добиться отличного соотношения цены и качества.
Если у вас остались вопросы, или вы желаете воспользоваться услугами компании PrintHUB, обращайтесь по номерам телефона:
+380442329580;
+380931707963.
Также вы можете посетить офис компании по адресу ул. Нововокзальная, 8.