Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонили апелляции "Газпрома" в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Нидерландский суд отклонил жалобу "Газпрома" по юрисдикции, подтвердив свои полномочия, а суд Люксембурга подтвердил аресты относительно российской компании на территории этой страны.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" эти решения обжаловал. Слушания в Апелляционном суду округа Свеа в Швеции должны состояться в октябре 2019 года.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге.