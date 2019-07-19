Оператор ГТС готовится к прекращению Россией транзита газа

Директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что компания готовится к прекращению Россией транзита газа с начала 2020 года.

Об этом он рассказал в интервью "Бизнес Цензору".

"Я полагаю, что "Газпром" планирует создать очередной газовый кризис в начале 2020 года. Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер открыто заявляет о планах устроить Украине "веселый праздник" 1 января 2020 года", - сказал он.

По его словам, об этом свидетельствуют действия "Газпрома" на европейском рынке.

"Несмотря на значительные переходящие запасы газа из-за очень теплой зимы, "Газпром" активно продолжает экспорт газа и создает большие запасы в европейских подземных хранилищах газа. Во-вторых, "Газпром" активно борется за свою долю на европейском рынке газа и пошел на значительное снижение цен только чтобы не допустить роста поставок американского сжиженного газа в Европу. Для нулевой EBITDA "Газпрому" нужна цена в Европе $100 за тыс куб. м, а американскому сжиженному природному газу – около $140", - рассказал Макогон.

Он подтвердил заявления "Нафтогаза" о необходимости накопить до начала отопительного сезона чуть более 20 млрд кубометров газа. Это позволит балансировать потребление при отсутствии транзита.

"Максимальное потребление в Украине в прошлом году было 203 млн куб. м в сутки, которое мы можем покрывать за счет собственной добычи – 58 млн куб. м в сутки и импорта – 27 млн куб. м в сутки.Сейчас возможности по импорту порядка 65 млн кубометров в сутки, но только 27 млн кубов являются гарантированными. Оставшуюся разницу мы можем обеспечить только за счет отбора газа из ПХГ. Соответственно, для покрытия пиковых нагрузок Украине нужно "поднимать из ПХГ" порядка 118 млн кубометров в сутки. Это почти в два раза ниже максимальных возможностей наших ПХГ", - сказал Макогон.

Сейчас в в ПХГ закачивается 70-75 млн кубометров в сутки, что позволит к октябрю накопить необходимые 20 млрд кубов.

Напомним, что в июле "Нафтогаз Украины" разместил еврооблигации на 600 млн евро под ставку 7,125% годовых и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под ставку 7,375% годовых.

Деньги необходимы для закачки газа в подземные хранилища.