НБУ ожидает новую трехлетнюю программу с МВФ на $6 млрд

Национальный банк ожидает, что Украина договорится с Международным валютным фондом о новой программе объемом $6 млрд на 2019-2021 годы.

Об этом на брифинге в четверг сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

"В четвертом квартале этого года мы ожидаем, скорее всего, новую программу с МВФ. В этом году она начнется, Украина получит 2 млрд долларов, как мы ожидаем; и по 2 млрд долларов в следующие годы в рамках новой программы структурного финансирования", - сказал он.

Сологуб подчеркнул, что это не анонс, а экспертная оценка. По его словам, начало программы кварталом ранее или позже не будет иметь влияния на макроэкономические параметры, кроме размера золотовалютных резервов.

Он отметил, что сотрудничество с МВФ означает не только деньги для резервов, но и снижает доходность по украинскому долгу, повышает интерес иностранных инвесторов и открывает дорогу для официального финансирования от других доноров.

Напомним, 19 декабря 2018 года была утверждена программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш в размере SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, больше денег не выделяли.

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