Украина ввела спецпошлину на трубопроводный дизель и автогаз из России

Кабинет министров 17 июля ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и автогаза.

Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Спецпошлина на дизель составит 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года; специальная спецпошлина на сжиженный газ составит 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.

Герус сообщил, что решение не должно повлиять на розничные цены на АЗС, потому что его цель - убрать нерыночные преимущества для отдельных трейдеров.

"Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл./тонна, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл./тонна", - написал Герус в фейсбуке.

Решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизельтоплива, принято в ответ на недружественные действия со стороны Российской Федерации, которая ввела санкции в отношении Украины.

По данным профильного издания enkorr, поставки ДТ из России в 2018 года обеспечили 40% украинского рынка дизельного топлива — 2,597 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%. Около 90% дизельного топлива идет в Украину по трубопроводу, который связывают с Виктором Медведчуком.

Импорт сжиженного углеводородного газа из России в 2018 году составил 503 тыс. тонн или 29% объема рынка. В первом полугодии 2019 года он вырос на 44% до 317,6 тыс. тонн, а доля в балансе увеличилась до 37%.