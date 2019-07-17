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На ЧАЭС запустили завод по переработке жидких радиоактивных отходов

За неделю работы на заводе подготовили 34 упаковки готового продукта.

На ЧАЭС запустили завод по переработке жидких радиоактивных отходов
Фото: chnpp.gov.ua

На Чернобыльской атомной электростанции начал работать завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Об этом говорится на сайте предприятия.

Жидкие отходы на этом заводе проходят цементирование. На выходе получаются твердые отходы в виде цементного компаунда, которые упаковываются в 200-литровые бочки, которые потом в железобетонных контейнерах перевозятся к месту долгосрочного хранения.

Завод был построен еще несколько лет назад, но из-за вступления в силу в 2014 году новых строительных норм и правил потребовалась коррекция проекта. Были проведены дополнительные мероприятия по противопожарной безопасности, защите от молний, утеплению. Также были установлены автономные электрокотлы и парогенератор для упаривания радиоактивных отходов.

В марте 2018 года ЧАЭС получила сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции, подтвердивший завершение строительства объекта.

В 2018-2019 годах происходил поиск щелочного цемента, необходимого по технологии. 4 июля 2019 года первая партия такого цемента производства компании "Днепрцемент" поступила на ЧАЭС, и 8 июля технологическая линия завода была запущена.

За неделю работы на заводе подготовили 34 упаковки готового продукта (для сравнения: в период после завершения строительства и до 2018 года было выпущено 63 упаковки РАО), который после 28 суток выдержки будет вывезен на захоронение в приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

Глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук заявил, что постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок-бочек в сутки. Если завод будет работать без перебоев, это будет составлять 10,5 тысяч упаковок в год.

Завод по переработке жидких радиоактивных отходов был построен за деньги со Счета ядерной безопасности ЕБРР. Предприятие будет перерабатывать отходы только объектов Чернобыльской АЭС и не предназначен для обращения с жидкими РАО других ядерных объектов.

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