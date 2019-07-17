На ЧАЭС запустили завод по переработке жидких радиоактивных отходов

На Чернобыльской атомной электростанции начал работать завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Об этом говорится на сайте предприятия.

Жидкие отходы на этом заводе проходят цементирование. На выходе получаются твердые отходы в виде цементного компаунда, которые упаковываются в 200-литровые бочки, которые потом в железобетонных контейнерах перевозятся к месту долгосрочного хранения.

Завод был построен еще несколько лет назад, но из-за вступления в силу в 2014 году новых строительных норм и правил потребовалась коррекция проекта. Были проведены дополнительные мероприятия по противопожарной безопасности, защите от молний, утеплению. Также были установлены автономные электрокотлы и парогенератор для упаривания радиоактивных отходов.

В марте 2018 года ЧАЭС получила сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции, подтвердивший завершение строительства объекта.

В 2018-2019 годах происходил поиск щелочного цемента, необходимого по технологии. 4 июля 2019 года первая партия такого цемента производства компании "Днепрцемент" поступила на ЧАЭС, и 8 июля технологическая линия завода была запущена.

За неделю работы на заводе подготовили 34 упаковки готового продукта (для сравнения: в период после завершения строительства и до 2018 года было выпущено 63 упаковки РАО), который после 28 суток выдержки будет вывезен на захоронение в приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

Глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук заявил, что постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок-бочек в сутки. Если завод будет работать без перебоев, это будет составлять 10,5 тысяч упаковок в год.

Завод по переработке жидких радиоактивных отходов был построен за деньги со Счета ядерной безопасности ЕБРР. Предприятие будет перерабатывать отходы только объектов Чернобыльской АЭС и не предназначен для обращения с жидкими РАО других ядерных объектов.