Азербайджанская компания хочет купить Vodafone Ukraine

Азербайджанские инвесторы, связанные с мобильным оператором Azercell Telecom, планируют купить украинский Vodafone ("ВФ Украина"), пишет LIGA.net со ссылкой на источники на рынке.

"Я слышал, в августе тут должен быть новый топ-менеджер, и покупатель - да, они. Но в ВФ все спокойно, насколько я знаю, и никто чемоданы не пакует", - рассказал один из собеседников издания. Vodafone уже прошел предпродажную проверку, и азербайджанцы сделали предложение.

В "ВФ Украина" этот вопрос не комментируют.

Стоимость сделки неизвестна. Один из источников слышал сумму $700 млн, хотя аналитики уверены, что компания явно стоит дороже - в районе $1,2-1,3 млрд.

Vodafone Ukraine (в прошлом - МТС Украина и UMC) обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль "ВФ Украина" в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн. Компания входит в российскую группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Azercell Telecom основан в 1996 году. С абонентской базой более 4,5 млн оператор лидирует на рынке мобильной связи Азербайджана с долей 49%. Чистая прибыль Azercell по итогам прошлого года составила около 100 млн манатов (примерно $58,7 млн), доход 421 млн манатов (примерно $247 млн). Azercell называют крупнейшим налогоплательщиком Азербайджана ненефтяного сектора.

Раньше 51,3% акций компании Azertel, единственного акционера Azercell, принадлежали холдингу Fintur, которым владеют Telia и Turkcell. В марте 2018 года Fintur продал азербайджанской госкомпании Azintelecom свою долю за 222 млн евро.