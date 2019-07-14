В Азербайджане перед Дворцом шекинских ханов в субботу упала ветвь 500-летнего платана, в результате пострадали 19 человек. Об этом сообщает Государственное агентства по туризму, передает Интерфакс.

Диаметр ветки - 50 сантиметров.

"По предварительным данным, пострадали 19 человек, включая иностранцев. Они обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Два человека были госпитализированы, для их лечения были вызваны специалисты из столицы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция. Руководство государственного агентства по туризму выехало в Шеки.

Сообщается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, ранее из-за падения дерева на базе отдыха возле Харькове погибли двое людей.