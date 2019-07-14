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В Азербайджане упала ветвь 500-летнего дерева и придавила 19 человек

Инцидент произошел на территории популярного туристического объекта.

В Азербайджане перед Дворцом шекинских ханов в субботу упала ветвь 500-летнего платана, в результате пострадали 19 человек. Об этом сообщает Государственное агентства по туризму, передает Интерфакс.

Диаметр ветки - 50 сантиметров. 

"По предварительным данным, пострадали 19 человек, включая иностранцев. Они обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Два человека были госпитализированы, для их лечения были вызваны специалисты из столицы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция. Руководство государственного агентства по туризму выехало в Шеки. 

Сообщается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, ранее из-за падения дерева на базе отдыха возле Харькове погибли двое людей.

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