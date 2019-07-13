Экономика Китая замедлилась до самого низкого уровня с 1992 года

Одной из причин этого является торговая война с США.

Рост экономики Китая замедлился до самого низкого уровня с 1992 год.

Одной из главных причин такого замедления называют торговую войну с США, которая привела к падению внешнего спроса на китайскую продукцию, сообщает Bloomberg.

По данным аналитиков, рост валового внутреннего продукта Китая во втором квартале 2019 года прогнозируется на уровне 6,2%. Последний раз квартальный темп роста около 6% наблюдался в 1992 году.

Как отмечает агентство, официальные данные будут обнародованы в понедельник и они должны показать, насколько ухудшение внешней конъюнктуры и дефляция в промышленности могут быть компенсированы стабилизацией инвестиций, улучшением настроения потребителей и восстановлением сектора недвижимости.

"Экономика Китая будет замедляться и во втором полугодии, поскольку внешний спрос остается пониженным, рост, скорее всего, стабилизируется в условиях внутренней поддержки. Ежегодный темп роста останется выше 6%", - заявил Ван Тао, главный экономист китайской компании UBS AG.

Напомним, США и Китай возобновили переговоры с целью урегулирования торговых разногласий между странами.

Летом 2018 года Дональд Трамп ввел 25% пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов, а в сентябре обложил 10%-ными пошлинами еще 200 млрд долларов импорта. Дополнительный тариф теперь покрывает почти половину импорта китайских товаров в США, и Трамп грозился обложить пошлинами и вторую половину.

10 мая вступило в силу решение Трампа повысить пошлины с 10% до 25% на импорт ряда китайских товаров на общую сумму около $200 млрд, и тогда же американский президент распорядился начать процесс расширения таможенных пошлин на ввоз товаров из Китая, еще не попавших под повышение сборов. Китай в ответ объявил о введении пошлин на американские товары объемом 60 млрд долларов.

По итогам 2018 года экспорт Китая в США составил 478 млрд долларов, импорт американской продукции в Китай - 155 млрд долларов.