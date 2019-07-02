Власти Гонконга отказались от скандального закона об экстрадиции после протестов

Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет", - заявила Лэм в интервью.

Премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Данный закон позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.

Выдвижение законопроекта правительством Гонконга вызвало самые масштабные демонстрации за последние 30 лет. В понедельник, в 22-ю годовщину возвращения Гонконга в состав Китая, протесты обострились. Демонстранты попытались взять штурмом здание Законодательного совета и перекрыли ряд магистралей. Кэрри Лэм осудила насилие и предупредила, что виновные будут привлечены к ответственности. В то же время, она выразила надежду, что порядок вскоре будет восстановлен.