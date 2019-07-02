ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
ГлавнаяМир

Власти Гонконга отказались от скандального закона об экстрадиции после протестов

Премьер-министр лично извинилась перед активистами.

Власти Гонконга отказались от скандального закона об экстрадиции после протестов
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет", - заявила Лэм в интервью.

Премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Данный закон позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.

Выдвижение законопроекта правительством Гонконга вызвало самые масштабные демонстрации за последние 30 лет. В понедельник, в 22-ю годовщину возвращения Гонконга в состав Китая, протесты обострились. Демонстранты попытались взять штурмом здание Законодательного совета и перекрыли ряд магистралей. Кэрри Лэм осудила насилие и предупредила, что виновные будут привлечены к ответственности. В то же время,  она выразила надежду, что порядок вскоре будет восстановлен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также