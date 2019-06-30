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Нино Катамадзе: Россия - оккупант, Путин - враг

Певица отказалась дальше выступать в России.

Нино Катамадзе: Россия - оккупант, Путин - враг
Фото: ambebi.ge

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе пообещала больше не выступать с концертами в России. Она выразила поддержку протестующим в Тбилиси и поддержала их требование об отставке главы МВД Грузии.

Об этом говорится в заявлении Катамадзе в фейсбуке.

"Самый тяжелый в моей жизни день - 20 июня, и тяжелейший концерт - 22 июня [на фестивале "Усадьба Jazz"], от которого я не отказалась лишь из-за 9-летней слепой девочки. Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам - это был мой последний концерт в России", - заявила она (перевод поста - издания "Грузия Online").

Катамадзе заявила, что поддерживает возмущение грузинского народа, связанное с тем, что российский коммунист Гаврилов посмел занять кресло спикера грузинского парламента.

"Я с первой секунды чувствую то, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера! Я никогда не сторонилась идти против насилия и несправедливости, никогда мне не было лень, и своим голосом, по-грузински, во всех частях мира и в том числе России я всегда говорю, что Россия - оккупант, Путин является врагом моей страны, а значит и моим", - написала певица.

Россия оккупировала пятую часть территории Грузии и создала там марионеточные государственные образования Абхазия и Южная Осетия. В Тбилиси считают Цхинвали и Сухуми временно оккупированными территориями и надеются вернуть контроль над отколовшимися регионами.

Напомним, первая антироссийская акция, прошедшая в центре Тбилиси вечером 20 июня, стала ответом на визит в Грузию и выступление в высшем законодательном органе страны депутата Госдумы РФ, члена партии КПРФ Сергея Гаврилова, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

21 июня из-за протестов в отставку подал глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

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