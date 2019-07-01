Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
ГлавнаяМир

Вблизи столицы Кипра сегодня ночью упала и взорвалась ракета российского производства

Ракету серии С-200, предположительно, выпустили сирийские ПВО.

Вблизи столицы Кипра сегодня ночью упала и взорвалась ракета российского производства
Фото: EPA/UPG

Неизвестным объектом, который упал в ночь на понедельник к северу от столицы Кипра Никосии, оказалась ракета сирийской ПВО. Об этом пишет турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя самопровозглашенной республики Северный Кипр Кудрета Озерсая.

По его словам, ракета упала в горной местности и не причинила никакого серьезного ущерба.

"По первоначальным оценкам, это ракета российского производства, являющаяся частью системы ПВО, которая была задействована минувшей ночью во время налета на Сирию. Она упала на нашей территории из-за неисправности", - написал Озерсай.

Очевидцы сообщают, что видели вспышку в небе, после чего послышались три громких взрыва.

Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи ранее заявил, что к крушению объекта, возможно, привели военные операции на Ближнем Востоке.

Ранее сирийские СМИ сообщили о том, что в ночь на понедельник системы ПВО Сирии были задействованы для отражения ракетного удара по окрестностям Дамаска и Хомса.

Со своей стороны арабское издание "Аль-Масдар" сообщает лишь об ударах в районе Дамаска. По информации его источников, часть ракет удалось сбить. Предполагается, что обстрел провели израильские самолеты.

Израильские военные пока не комментируют эти данные.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также