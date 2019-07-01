Вблизи столицы Кипра сегодня ночью упала и взорвалась ракета российского производства

Неизвестным объектом, который упал в ночь на понедельник к северу от столицы Кипра Никосии, оказалась ракета сирийской ПВО. Об этом пишет турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя самопровозглашенной республики Северный Кипр Кудрета Озерсая.

По его словам, ракета упала в горной местности и не причинила никакого серьезного ущерба.

"По первоначальным оценкам, это ракета российского производства, являющаяся частью системы ПВО, которая была задействована минувшей ночью во время налета на Сирию. Она упала на нашей территории из-за неисправности", - написал Озерсай.

Очевидцы сообщают, что видели вспышку в небе, после чего послышались три громких взрыва.

Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи ранее заявил, что к крушению объекта, возможно, привели военные операции на Ближнем Востоке.

Ранее сирийские СМИ сообщили о том, что в ночь на понедельник системы ПВО Сирии были задействованы для отражения ракетного удара по окрестностям Дамаска и Хомса.

Со своей стороны арабское издание "Аль-Масдар" сообщает лишь об ударах в районе Дамаска. По информации его источников, часть ракет удалось сбить. Предполагается, что обстрел провели израильские самолеты.

Израильские военные пока не комментируют эти данные.