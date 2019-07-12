Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Зеленский поговорил с Путиным по телефону (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону (обновлено)
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
ГлавнаяМир

Министр труда США ушел в отставку

Отставка связана со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних.

Министр труда США ушел в отставку
Фото: NBC News

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, подал в отставку из-за скандала вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он объявил во время выступления в Белом доме вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает DW.

Акоста отметил, что не хочет отвлекать внимание от работы департамента труда своим участием в деле Эпштейна десять лет назад, передает агентство Reuters.

"Не думаю, что это правильно и честно для администрации департамента труда держать фокус на Эпштейне вместо невероятной экономики, которую мы сегодня имеем", - подчеркнул он.

Дональд Трамп отметил, что Акоста ушел в отставку по собственной инициативе.

"Алекс был прекрасным министром труда и его работа действительно ценится. Исполнять обязанности министра труда будет Патрик Пизелли, который до сих пор работал заместителем министра", - сообщил президент США.

По словам Трампа, Акоста объяснил, что чувствовал постоянное давление СМИ в связи со скандалом и считал невозможным продолжать работу в таких условиях.

Александр Акоста, который в прошлом работал федеральным прокурором, в 2007 году вел дело, в рамках которого миллиардер Эпштейн обвинялся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2008 году Акоста согласился на предложение стороны защиты о соглашении Эпштейна с правосудием. В итоге обвиняемый избежал федеральных обвинений и отсидел 13 месяцев в тюрьме. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ.

В июле 2019 года федеральные прокуроры в Нью-Йорке выдвинули против Эпштейна новые обвинения. 8 июля Эпштейн не признал себя виновным в федеральном суде Манхэттена. В обвинительном заключении утверждается, что он "сексуально эксплуатировал и подверг насилию десятки несовершеннолетних девочек".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также