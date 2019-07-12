При переписи населения США не будут задавать вопрос о гражданстве

По словам Трампа, важно знать, сколько лиц без гражданства проживает в стране.

Президент США Дональд Трамп, после многонедельного судебного спора с демократической партией и правозащитниками, отказался от включения в перечень вопросов к следующей переписи населения вопроса о гражданстве.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы воспользуемся другой опцией", - сказал Трамп, пояснив, что он с помощью президентского указа намерен собрать нужную ему информацию, которая уже содержится в базах данных различных министерств и ведомств.

По его словам, очень важно иметь ясное представление о том, сколько в стране проживает лиц с гражданством США и сколько - без него. "Мы не отслабим наши усилия", - пообещал президент.

Ранее Верховный суд США отклонил намерение Трампа включить вопрос о гражданстве в список вопросов при переписи населения в 2020 году, назвав "искусственными" аргументы Белого дома о необходимости вновь внести в перечень вопрос, изъятый оттуда еще в 50-х годах прошлого века. Трамп после этого не исключил возможности отсрочки переписи населения.

В США перепись населения проводится каждые 10 лет. Она имеет принципиальное значение для распределения федеральных средств на $675 млн, а также для определения границ избирательных округов.

Критики опасаются, что включение в перечень вопроса о гражданстве вынудит миллионы иммигрантов сообщить ложную информацию или вообще проигнорировать этот вопрос. Есть также опасения в том, что собранные при переписи данные о гражданстве могут быть использованы для систематической дискриминации лиц с миграционными корнями.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что хочет отменить возможность получения гражданства США для детей иностранцев, рожденных на территории страны. В августе прошлого года президент США также заявил о намерении усложнить получение гражданства США для легальных иммигрантов и о планах отменить лотерею по выдаче Green Card.