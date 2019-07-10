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В канадском отеле более 50 человек отравились угарным газом

Всех пострадавших госпитализировали.

В канадском отеле более 50 человек отравились угарным газом
Фото: http://azbar.ru

В мотеле в канадском Виннипеге 46 человек госпитализированы из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает американский канал CNN.

Согласно информации местной пожарной службы, всего из мотеля Super 8 спасатели эвакуировали 52 человека.

"Сегодняшний инцидент в отеле Виннипег не был утечкой газа. Это было отравление угарным газом. Угарный газ производится путем неполного сгорания, вентиляции газовых плит, котлов отопления, печей, газовых водонагревателей и сушек для одежды", - уточнили в спасательной службе.

Среди эвакуированных жильцов были двое детей и один пес. Всем им предоставили медицинскую помощь, большинство пострадавших смогли покинуть больницу уже через несколько часов. По данным канадского издания Globe&Mail, 15 человек остаются в тяжелом состоянии, но медики прогнозируют выживание всех отравившихся.

Напомним, зимой 2019 года в западных областях Украины и, в частности, во Львове, от отравления угарным газом пострадали несколько десятков человек - главным образом из-за неисправного или установленного самостоятельно отопительного оборудования.

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