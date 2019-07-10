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Посол Великобритании в США подал в отставку из-за конфликта с Трампом

После конфликта с Трампом Дэррок отметил, что было много спекуляций вокруг его должности.

Посол Великобритании в США подал в отставку из-за конфликта с Трампом
Ким Дэррок
Фото: BBC

Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку из-за получившей огласку в СМИ переписки, где он резко критикует президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC.

В опубликованном документе посол назвал Трампа "неумелым" и "некомпетентным" политиком. Он также предупреждал правительство, что карьера Трампа может закончиться позором и описывал конфликты в Белом доме как "ножевые бои".

После публикации переписки президент США заявил, что Белый дом не собирается дальше работать с послом. Позже Трамп назвал Кима Дэррока "очень тупым мужиком" и "помпезным глупцом".

В письме к Министерству иностранных дел Ким Дэррок отметил, что после утечки официальных документов, было много спекуляций вокруг его должности и продолжительности оставшегося срока в качестве посла. «Я хочу положить конец этой спекуляции»,  - добавил Дэррок.

Напомним, конфиденциальные электронные письма посла появились в СМИ в воскресенье, 7 июля. 9 июля Трамп заявил, что больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дэрроком.

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