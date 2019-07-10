Скончался экс-кандидат в президенты США Росс Перо

В США в возрасте 89 лет скончался техасский миллиардер Росс Перо, в 1990-е годы встряхнувший американскую политику двумя независимыми президентскими кампаниями. О смерти Перо сообщила его семья, пишет Голос Америки.

По оценке журнала Forbes, в апреле 2019 года состояние Перо составляло 4,1 миллиарда долларов.

Перо был прирожденным бизнесменом и создал состояние в сфере компьютерных услуг, однако в политике он был фигурой необычной и неожиданной.

Когда в 1978 году двое его сотрудников попали в тюрьму в Иране, Перо воспринял это так близко к сердцу, что организовал команду спецназа из собственных сотрудников и нанял бывшего полковника, чтобы освободить их.

"В 1992 году Перо неожиданно выдвинулся в президенты в качестве независимого кандидата и быстро завоевал симпатии многих американцев, недовольных и Демократической, и Республиканской партиями. Центральным элементом его предвыборной платформы было обещание сократить дефицит госбюджета", - говорится в сообщении.

В рамках кампании, которую он финансировал преимущественно из собственных средств, Перо выпускал 30-минутные телевизионные ролики, полные полезной информации и юмора. Они были столь популярны, что за пять месяцев до выборов Перо лидировал в опросе Gallup с 39%, тогда как республиканец Джордж Буш набрал 31%, а демократ Билл Клинтон – 25%.