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В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета

Один из самолетов получил повреждения, второй - вылетел по расписанию.

В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Фото: nu.nl

В международном аэропорту Схипхол в Амстердаме во вторник утром столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", сообщили европейские СМИ.

Столкновение произошло, когда один из авиалайнеров готовился к вылету. В настоящее время проводится допрос пилотов, водителей и авиадиспетчеров.

Один из столкнувшихся самолетов Boeing-737-800 принадлежит авиакомпании KLM, он должен был направиться в Мадрид. Авиаперевозчику пришлось пересадить пассажиров на другой рейс. Второй самолет - Airbus A320 - лоукостера easyJet вылетал в Лондон.

Фото: twitter.com/JacdecNew

По данным представителей аэропорта, инцидент не повлиял на график его работы.

Фото: twitter.com/JacdecNew

Напомним, в феврале в этом же аэропорту столкнулись два самолета авиакомпании KLM.

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